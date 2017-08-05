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Медведев полетит в Астану на встречу с премьерами стран ЕАЭС

05.08.2017 21:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 14 августа Астану, где примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит Всемирную выставку "ЭКСПО-2017", сообщает пресс-служба российского правительства.

Медведев полетит в Астану на встречу с премьерами стран ЕАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там отметили, что в ходе встречи главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

"Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики", — проинформировали там.

Также ожидается, что на рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению "цифровой повестки" Союза.

"Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами Союза и другие темы, представляющие взаимный интерес", — добавили в правительстве РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Российского правительства примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит выставку "ЭКСПО-2017".

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