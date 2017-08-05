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Зачем Британии платить 40 миллиардов евро за Brexit

06.08.2017 08:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Власти Великобритании готовы заплатить до 40 миллиардов евро для того, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Европейским союзом после выхода из него, передает РИА Новости.

Зачем Британии платить 40 миллиардов евро за Brexit
© Sputnik Алекс Макнотон
Многие британцы после Brexit хотят свободно жить и работать в ЕС

Сообщается, что высокопоставленные чиновники в британском правительстве посчитали, что такой шаг будет единственным выходом из тупика в переговорном процессе по Brexit.

При этом Великобритания готова заплатить такую сумму в том случае, если ЕС пойдет на дальнейшее обсуждение будущих отношений, включая торговлю.

Ранее власти Евросоюза отмечали, что Британия сможет выйти из ЕС после выплаты финансовых обязательств в рамках членства в союзе. По некоторой информации эта сумма составляет от 60 до 100 миллиардов евро, однако "счет за Brexit" стране пока не предъявляли.

Решение о выходе из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Весной текущего года Британия запустила процедуру Brexit, передав соответствующий документ главе Евросовета Дональду Туску. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 209 года.

 
Теги: Минск
 
 
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По некоторым подсчетам, "счет" за выход из состава ЕС страны составляет от 60 до 100 миллиардов.

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