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Зачем Британии платить 40 миллиардов евро за Brexit
06.08.2017 08:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Власти Великобритании готовы заплатить до 40 миллиардов евро для того, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Европейским союзом после выхода из него, передает
© Sputnik Алекс Макнотон
Сообщается, что высокопоставленные чиновники в британском правительстве посчитали, что такой шаг будет единственным выходом из тупика в переговорном процессе по Brexit.
При этом Великобритания готова заплатить такую сумму в том случае, если ЕС пойдет на дальнейшее обсуждение будущих отношений, включая торговлю.
Ранее власти Евросоюза отмечали, что Британия сможет выйти из ЕС после выплаты финансовых обязательств в рамках членства в союзе. По некоторой информации эта сумма составляет от 60 до 100 миллиардов евро, однако "счет за Brexit" стране пока не предъявляли.
Решение о выходе из ЕС было
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По некоторым подсчетам, "счет" за выход из состава ЕС страны составляет от 60 до 100 миллиардов.
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