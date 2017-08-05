Зачем Британии платить 40 миллиардов евро за Brexit

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Власти Великобритании готовы заплатить до 40 миллиардов евро для того, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Европейским союзом после выхода из него, передает РИА Новости .



© Sputnik Алекс Макнотон Многие британцы после Brexit хотят свободно жить и работать в ЕС

Сообщается, что высокопоставленные чиновники в британском правительстве посчитали, что такой шаг будет единственным выходом из тупика в переговорном процессе по Brexit.

При этом Великобритания готова заплатить такую сумму в том случае, если ЕС пойдет на дальнейшее обсуждение будущих отношений, включая торговлю.

Ранее власти Евросоюза отмечали, что Британия сможет выйти из ЕС после выплаты финансовых обязательств в рамках членства в союзе. По некоторой информации эта сумма составляет от 60 до 100 миллиардов евро, однако "счет за Brexit" стране пока не предъявляли.

Решение о выходе из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года . Весной текущего года Британия запустила процедуру Brexit, передав соответствующий документ главе Евросовета Дональду Туску. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 209 года.