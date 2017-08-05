Трамп прокомментировал новые санкции Совбеза ООН против КНДР

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что новые санкции, принятые Советом безопасности ООН против КНДР, будут иметь для Северной Кореи тяжелые последствия.

Накануне Совбез проголосовал за резолюцию, которая расширяет санкции против КНДР.



© REUTERS Toru Hanai Трамп и Абэ по телефону договорились усилить давление на КНДР

"Совет безопасности ООН только что проголосовал 15-0 за санкции против Северной Кореи. Очень большое финансовое влияние!" — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter .

45-й президент также отметил, что за принятие санкций проголосовали в том числе Россия и Китай.

Резолюция СБ запрещает, в частности, импорт из КНДР железной руды, железа, свинца, угля и морепродуктов. Также предусмотрена заморозка счетов северокорейского Банка внешней торговли, а судам КНДР, нарушившим резолюцию, будет запрещен вход в морские порты всех государств.

Санкции предусматривают также ограничение странам-членам ООН на количество работников из КНДР, запрет на создание новых СП с северокорейскими партнерами и табу на расширение существующих. Ограничения коснутся и тех лиц, которые участвуют в северокорейской ядерной программе.

Американская сторона полагает, что данные санкции могут сократить ежегодные доходы КНДР в валюте на один миллиард долларов, при условии их полного выполнения. Это составляет одну треть всей валютной выручки Пхеньяна.

В июле текущего года КНДР произвела пуски двух ракет, которые по данным Пентагона являются межконтинентальными, а по информации Минобороны РФ — средней дальности.