|
Российская сторона о европейских санкциях: разочарованы абсурдом
07.08.2017 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Европейские санкции в качестве ответной меры за якобы "нелегитимную" поставку в Крым газовых турбин концерна Siemens вызывают глубокое сожаление у российской стороны.
© Sputnik Игорь Михалев
Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юрлица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".
Что стало поводом
Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.
"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года.
Причины — надуманные
"Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с новыми санкциями по линии ЕС
По мнению российских дипломатов, германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом.
"Ответственность за это решение, включая возможные хозяйственные издержки Siemens и других германских, а также европейских компаний, работающих в России, целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии", — констатировали в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении России "абсолютно надуманными". Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.
"Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов. Решительно отвергаем и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний", — говорится в заявлении МИД.
При этом внешнеполитическое ведомство РФ, несмотря на складывающуюся ситуацию, подтверждает заинтересованность в сохранении и поступательном развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС.
"Мы остаемся верны всем ранее принятым на себя обязательствам. Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария", — отмечается в комментарии.
Вмешательство в спор двух компаний
Минэнерго РФ считает санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с компанией Siemens, вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов, что является прямым нарушением международных правовых норм, говорится в официальном заявлении ведомства.
"Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась заложником ситуации", — заявило министерство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД и Минэнерго РФ прокомментировали решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии