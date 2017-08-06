Российская сторона о европейских санкциях: разочарованы абсурдом

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Европейские санкции в качестве ответной меры за якобы "нелегитимную" поставку в Крым газовых турбин концерна Siemens вызывают глубокое сожаление у российской стороны.



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Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юрлица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

Что стало поводом

Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года.

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Причины — надуманные

"Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с новыми санкциями по линии ЕС

По мнению российских дипломатов, германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом.

"Ответственность за это решение, включая возможные хозяйственные издержки Siemens и других германских, а также европейских компаний, работающих в России, целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии", — констатировали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении России "абсолютно надуманными". Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

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"Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов. Решительно отвергаем и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний", — говорится в заявлении МИД.

При этом внешнеполитическое ведомство РФ, несмотря на складывающуюся ситуацию, подтверждает заинтересованность в сохранении и поступательном развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС.

"Мы остаемся верны всем ранее принятым на себя обязательствам. Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария", — отмечается в комментарии.

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Вмешательство в спор двух компаний

Минэнерго РФ считает санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с компанией Siemens, вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов, что является прямым нарушением международных правовых норм, говорится в официальном заявлении ведомства.

"Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась заложником ситуации", — заявило министерство.