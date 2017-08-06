Лукашенко намерен посетить проблемные хозяйства в регионах Беларуси

Александр Лукашенко

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить проблемные хозяйства в различных регионах Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В моих поездках (я уже хочу открыть этот секрет) в Бресте, потом на Могилевщине, потом на Витебщине первый вопрос в районе будет "какие проблемные хозяйства?". Поедем, посмотрим на эти проблемные хозяйства", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что отстающим предприятиям руководители местных органов власти должны уделять особое внимание. "Не забывайте, что просто бездумно ездить по району, мотаться по всем хозяйствам не нужно. У вас три-четыре, может, у кого-то пять проблемных хозяйств. Займитесь ими, это ваше лицо. Я это всегда буду помнить и требовать. Естественно, и все мои подчиненные из этого будут исходить", - заявил глава государства.-0-