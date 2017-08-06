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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
07.08.2017 15:11 — Новости Политики | БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава...
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