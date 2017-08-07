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Лукашенко назначил новых руководителей райисполкомов

07.08.2017 18:54 — Новости Политики | БДГ  
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В понедельник, 7 августа, президент произвел новые кадровые назначения.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Постоянным представителем Беларуси при ООН назначен Валентин Рыбаков, заместителем министра спорта и туризма – Александр Барабуля, заместителем министра иностранных дел – Андрей Дапкюнас.

Президент дал согласие на другие назначения глав райисполкомов:

Председателем Ганцевичского райисполкома стал Владимир Белов, Дрогичинского – Александр Дорошенко, Хотимского – Дмитрий Рубан, Осиповичского – Павел Наливайко, Солигорского – Олег Поскребко, Бешенковичского – Андрей Булавкин, Оршанского – Александр Позняк.

Александр Марченко стал гендиректором ОАО «БАТЭ» (Борисовского завода автотракторного электрооборудования). Ранее Марченко занимал пост директора завода по промышленно-технической политике и развитию.

Гендиректором ОАО «Витязь» стал Геннадий Азаров, гендиректором Минского завода шестерен – Сергей Пацкевич, гендиректором ОАО «МПОВТ» – Анатолий Марцуль.

 
 
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В понедельник, 7 августа, президент произвел новые кадровые назначения. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

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