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Украинцы обиделись на Польшу из-за картинки часовни Львова в паспорте
07.08.2017 21:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши Яну Пекло ноту протеста из-за того, что польские власти собрались разместить на страницах нового паспорта изображение часовни-ротонды, находящейся во Львове, сообщила пресс-служба украинского МИД.
© REUTERS Kacper Pempel
"Была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", – говорится в сообщении МИД.
Там также отмечается, что Украина рассматривает данные намерения как недружественный шаг, негативно влияющий на развитие двустороннего партнерства.
По информации МИД Украины, страна выступает против политизации исторических фактов.
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По информации МИД Украины, страна выступает против политизации исторических фактов.
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