Венесуэла под ударом: атака хакеров и вторжение во дворец

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Венесуэлу продолжает лихорадить: очередным поводом для усиления кризиса стало нападение на военную базу.

С апреля в Венесуэле идут организуемые оппозицией акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. Ранее в стране прошли выборы в национальное учредительное собрание, (НУС) которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.

​В воскресенье гражданские лица, одетые в военную форму, и один дезертировавший лейтенант совершили нападение на военную базу в Венесуэле. Военные взяли ситуацию под контроль. Президент Николас Мадуро заявил, что в результате нападения на военную базу "Парамакай" два человека погибли и один получил ранения.

Хекеры за "Парамакай"

Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал произошедшее терактом. Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что нападение совершили "группа гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавший лейтенант".

Dicen que todo está bien y así los estamos viendo. pic.twitter.com/6MXrrjzgkw — Juan Caguaripano (@JCaguaripanoV) 6 августа 2017 г.

​Николас Мадуро потребовал "максимального наказания" для всех участников нападения на военную базу "Парамакай". Как отмечает Chicago Tribune, атака произошла на фоне начала работы национального учредительного собрания, которое заявило, что будет разбираться с "врагами Мадуро". Wall Street Journal пишет, что атака стала "позором" для правительства, она показала, как легко группа жителей и бывших солдат проникла на склад боеприпасов. Издание отметило, что налет возглавлял капитан Хуан Кагварипано, который дезертировал в 2014 году.

Somos noticia en Brasil: https://t.co/L9VmW8R9AL — The Binary Guardians (@TBGuardians) 8 августа 2017 г.

​Между тем, хакеры заблокировали около 40 сайтов государственных органов Венесуэлы с целью продемонстрировать поддержку совершившим нападение на военную базу "Парамакай". Одним из взломанных сайтов оказался сайт национального избирательного совета Венесуэлы. Хакеры, которые называют себя "Бинарными стражами", заявили, что взломать 40 сайтов было "удивительно легко". Представитель группы заявил, что хакеры поддерживают нападение на базу "Парамакай".

Новые протесты в Каракасе

В венесуэльской столице продолжаются протесты против созыва учредительного собрания. По информации местный СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ и патроны, начиненные дробью, для разгона протестующих в Каракасе, в результате чего 11 человек пострадали. Среди пострадавших от слезоточивого газа также есть дети и пожилые люди, которые не принимали участие в марше, но оказались в непосредственной близости от проведения акций.

Washington Post, комментируя события в охваченной кризисом латиноамериканской стране, отмечает, что "некоторые участники акций заявили, что они разочарованы неудачной попыткой остановить начало работы собрания несмотря на четыре месяца протестов и более 120 жертв".

"Сегодня оппозиция продемонстрировала, что у нее нет стратегии", — цитирует издание одну из оппозиционных активисток Амелию Гайярдо.

Газета обращает внимание, что созыв нового органа происходит на фоне падения венесуэльской национальной валюты и непризнания легитимности учредительного собрания как со стороны внутренней оппозиции, так и многими государствами.

Как пишет Comercio, порядка 80% венесуэльцев выступают против созыва собрания, однако "президент заручился поддержкой среди военных, а также судебных и электоральных органов для продвижения своего проекта.

Правительство vs парламент

Правительственные чиновники Венесуэлы, сопровождаемые военными национальной боливарианской гвардии, в понедельник вторглись во Дворец оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщается на сайте парламента страны.

Asaltado el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional la noche de este lunes 07/08. https://t.co/CNehQyolin pic.twitter.com/ybjc1MZU4C — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 8 августа 2017 г.

​"После того, как закончилась сессия в этот понедельник, чиновники Делси Родригес, Дарио Вивас и Фидель Васкес, сопровождаемые крупной группой офицеров национальной боливарианской гвардии, возглавляемой полковником Бладимиром Луго, вторглись во Дворец Национальной Ассамблеи, выломали двери и напали на протокольный зал", — говорится на сайте ассамблеи.

По данным парламента, эти чиновники приспособили помещение под проведение встречи национального учредительного собрания (НУС), намеченной на 10.00 вторника (17.00 по минскому времени).