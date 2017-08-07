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Лукашенко: решение по развитию предпринимательства должно в полной мере отвечать интересам страны
08.08.2017 10:47 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение по пакету документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси, должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам страны. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Окончательное решение по этим документам должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам нашей страны. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильности задаваемого вектора правового регулирования сферы предпринимательства", - сказал Александр Лукашенко.
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение по пакету документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси, должно быть четко...
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Архив (Новости Политики)
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