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Лукашенко: решение по развитию предпринимательства должно в полной мере отвечать интересам страны

08.08.2017 10:47 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко: решение по развитию предпринимательства должно в полной мере отвечать интересам страны
Александр Лукашенко. Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение по пакету документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси, должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам страны. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Окончательное решение по этим документам должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам нашей страны. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильности задаваемого вектора правового регулирования сферы предпринимательства", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение по пакету документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси, должно быть четко...

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