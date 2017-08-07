Лукашенко: решение по развитию предпринимательства должно в полной мере отвечать интересам страны

Александр Лукашенко. Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение по пакету документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси, должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам страны. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Окончательное решение по этим документам должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам нашей страны. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильности задаваемого вектора правового регулирования сферы предпринимательства", - сказал Александр Лукашенко.

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