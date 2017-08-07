Пакет документов о стимулировании деловой инициативы будет подготовлен к 1 октября

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, поручил к октябрю подготовить пакет соответствующих документов, передает корреспондент БЕЛТА.

"К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что все излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, будут упразднены. Вместе с тем повысится ответственность предпринимателей. "Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую", - заявил глава государства.

Планируется, что в пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы войдут около десяти нормативно-правовых актов. Александр Лукашенко предупредил, что перед подписанием он намерен заслушать докладчиков по каждому из них. "Если у меня нет вопросов после нашего обсуждения, доработки, я подпишу эти документы. Если есть вопросы, будем дорабатывать. Вопрос очень серьезный, нельзя ошибиться", - подчеркнул Президент.-0-