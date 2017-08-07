Лукашенко: решение по развитию предпринимательства должно в полной мере отвечать интересам страны

Александр Лукашенко. Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение по пакету документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси, должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам страны. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Окончательное решение по этим документам должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам нашей страны. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильности задаваемого вектора правового регулирования сферы предпринимательства", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что государство не должно и не потеряет контроль в экономике. "Люди нам потом этого не простят. Если что-то случится, спрос будет с нас, с власти, и меньше - с бизнеса", - сказал белорусский лидер.

В январе текущего года главой государства была создана рабочая группа по совершенствованию контрольной деятельности и устранению излишних требований к субъектам хозяйствования. В феврале состоялось совещание, на котором были определены основные концептуальные направления ее деятельности. По итогам проделанной работы подготовлен пакет документов, целью которых является повышение деловой активности в Беларуси.

"Представленные к рассмотрению нормативные акты содержат ряд довольно серьезных новаций для экономической сферы - от уведомительного принципа начала осуществления отдельных видов экономической деятельности до системы выборочных проверок. Это, бесспорно, серьезный шаг на пути повышения доверия к деловому сообществу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, от властей ждут решений, которые позволят любому человеку открыть свое дело и работать, руководствуясь минимальным набором требований. "Все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры необходимо устранить. Их, к сожалению, на сегодняшний день немало", - отметил глава государства.

В частности, Александр Лукашенко коснулся барьеров в строительной сфере: "В свое время мы отменили лицензирование. Однако на смену пришли новые требования: аттестация предприятия, сертификация строительных работ, получение свидетельства о технической компетенции. В итоге, по мнению представителей бизнес-сообщества, эта отрасль продолжает оставаться крайне зарегулированной". Кроме того, по словам Президента, необходимо внимательно посмотреть на авторский и технический надзор.-0-