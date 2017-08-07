ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Польши: БелАЭС опасна, покупать с нее энергию мы не будем

08.08.2017 12:20 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что покупать электроэнергию с белорусской атомной станции в Польше отказываются.

«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат опасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», - заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью РИА Новости .

При этом министр подчеркнул, что на отношение Польши к АЭС в Островце не повлияет оценка станции МАГАТЭ. 

Напомним, что в марте этого года Литва, а также Польша уже заявляли о нежелании покупать электроэнергию с белорусской атомной станции. Литва и другие страны Европейского союза неоднократно выступали с резкой критикой станции и белорусских властей. По мнению стран ЕС, Беларусь строит АЭС с нарушениями, а также скрывает многие факты от международного сообщества.

В июне парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности этой страны, ее окружающей среде и общественному здоровью.  Высказалась по поводу белорусской атомной станции и Ангела Меркель.

4 мая в Беларуси была создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности БелАЭС. Возглавила группу начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. Участие независимых экспертов в группе не предусмотрено. 26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции прибыла большая делегация - за пару дней до этого еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не смогут стать ближе. Ранее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС. 

ПАСЕ и вовсе призвала Беларусь к приостановке строительства БелАЭС из-за «многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве».

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что покупать электроэнергию с белорусской атомной станции в Польше отказываются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Пакет документов о стимулировании деловой инициативы будет подготовлен к 1 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика