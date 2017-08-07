МИД Польши: БелАЭС опасна, покупать с нее энергию мы не будем

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что покупать электроэнергию с белорусской атомной станции в Польше отказываются.

«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат опасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», - заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью РИА Новости .

При этом министр подчеркнул, что на отношение Польши к АЭС в Островце не повлияет оценка станции МАГАТЭ.

Напомним, что в марте этого года Литва, а также Польша уже заявляли о нежелании покупать электроэнергию с белорусской атомной станции. Литва и другие страны Европейского союза неоднократно выступали с резкой критикой станции и белорусских властей. По мнению стран ЕС, Беларусь строит АЭС с нарушениями, а также скрывает многие факты от международного сообщества.

В июне парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности этой страны, ее окружающей среде и общественному здоровью. Высказалась по поводу белорусской атомной станции и Ангела Меркель.

4 мая в Беларуси была создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности БелАЭС. Возглавила группу начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. Участие независимых экспертов в группе не предусмотрено. 26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции прибыла большая делегация - за пару дней до этого еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не смогут стать ближе . Ранее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.