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МИД Польши: БелАЭС опасна, покупать с нее энергию мы не будем
08.08.2017 12:20 — Новости Политики | БДГ
Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что покупать электроэнергию с белорусской атомной станции в Польше отказываются.
«Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат опасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию», - заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью
При этом министр подчеркнул, что на отношение Польши к АЭС в Островце не повлияет оценка станции МАГАТЭ.
Напомним, что в марте этого года Литва, а также Польша
В июне парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности этой страны, ее окружающей среде и общественному здоровью.
4 мая в Беларуси
ПАСЕ и вовсе
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Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что покупать электроэнергию с белорусской атомной станции в Польше отказываются.
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