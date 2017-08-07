Европейское турне Саакашвали: с варшавской акции на митинг в Вильнюс

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, переехал из Польши в Литву, где принял участие в митинге-протесте у российского посольства в Вильнюсе.

Саакашвили подчеркнул, что не планирует обращаться к литовским властям с просьбой о предоставлении гражданства, хотя такое предложение и прозвучало от евродепутата Пятраса Ауштрявичюса.

"Я поблагодарил литовцев за поддержку Украины и Грузии, а также очень благодарен за позицию, занятую по поводу моего гражданства", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook и выложил фотографии, сделанные в центре Вильнюса.

Экс-президент Грузии намерен путешествовать дальше, пользуясь наличием украинского паспорта. Правда, политик не уточнил, куда намерен направиться дальше.

В конце июли Саакашвили лишили украинского гражданства, потому что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, откуда и направился в Вильнюс.

"Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя (глава МВД Украины Арсен) Аваков и вызвал к себе действующего посла США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне сказали: "Добро пожаловать", — сказал Саакашвили, соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

4 августа главная прокуратура Грузии обратилась к прокуратуре Польши в связи с вопросом Михаила Саакашвили. В тот же день варшавское бюро Интерпола получило отправленную грузинской стороной документацию, что было подтверждено с их стороны в ходе телефонного разговора с представителем тбилисского бюро Интерпола.

В свою очередь погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы, не пропустить его на территорию страны.