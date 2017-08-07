Идеологический актив на передовой. Работать с людьми и для людей



Оперативное совещание по идеологическому обеспечению уборочной провел в понедельник заместитель председателя райисполкома Валерий Еленский с участием заместителей руководителей предприятий по идеологической работе, председателей профсоюзных комитетов, начальников отделов райисполкома.

Беря за основу слова Главы государства, сказанные во время проведения видеоконференции: «Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потерь урожая», – Валерий Еленский настроил присутствующих на активную деятельность в период жатвы. Акцент был сделан на вопросах четкой организации соревнования, использования наглядной агитации, морального поощрения участников уборочной.

«Необходимо работать так, чтобы население знало героев жатвы, отмечать молодежные экипажи, создать настроение механизаторам во время обеда, организовав 2-3 номера художественной самодеятельности, в целом работать с людьми и для людей», – подчеркнул Валерий Еленский.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Алексо обратила внимание на то, что в уборочную страду идеологи должны работать в единой связке с учреждениями культуры с целью обеспечения динамики работ.

Были даны рекомендации по оформлению соответствующей документации, в том числе планов мероприятий, экранов соревнований. Внимание идеологов обращено на необходимость четкой координации работы мобильных групп, использования «боевых листков» для оперативного информирования о достижениях хлеборобов.

Председатель Могилевского районного объединения профсоюзов Елена Запойкина напомнила о контроле относительно наличия аптечек и огнетушителей в комбайнах, организации горячего питания для занятых в уборочной, душевых кабин, чтобы механизаторы смогли помыться после (во всех смыслах) жаркого дня. Также было предложено уделить особое внимание семейным династиям, работающим на уборке урожая, и молодежным экипажам.

Председатель райкома профсоюза работников АПК Сергей Ерощенко призвал идеологов и профсоюзных лидеров к высочайшей организации труда в период жатвы. «Главное – информированность населения и работников, чтобы человек знал свою зарплату, а люди – героев уборочной», – сказал Сергей Ерощенко. Вместе с тем напомнил о контроле за обязательным прохождением механизаторами медосмотра перед выходом в поле, соблюдении мер безопасности.

Работа столовых, обеспечение комбайнеров и водителей спецодеждой, порядок на КЗС и в бытовках, обновление стендов, а также уборка приусадебных участков людей – все эти и другие вопросы должны находиться в поле зрения.

Об условиях соревнования, в том числе номинациях, рассказала главный специалист отдела

экономики управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Ольга Карпова. С условиями соревнования молодежных экипажей ознакомила присутствующих первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Исакова. Из информации известно, что 10 хозяйств района принимают участие в соревновании молодых экипажей, всего 12 экипажей и 12 водителей. Идеологам были розданы отличительные знаки на комбайны, определяющие молодежные экипажи и комбайнеров, намолотивших тысячу тонн зерна.

Из выступления заместителя руководителя ОАО «Полыковичи» по идеологической работе Жанны Макосовой, безусловно, всех заинтересовал пример введения в период уборочной талонов качества. Если механизатор не нарушил трудовую дисциплину, тем самым сохранил все талоны, то в конце жатвы получит дополнительную сумму к зарплате. Хороший стимул.

Подводя итоги, Валерий Еленский ещё раз заострил внимание на поднятых вопросах, выразив надежду, что идеологический актив достойно выполнит свою роль в период важнейшей кампании по уборке урожая.

Светлана ДЕДУШКО.