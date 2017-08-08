МИД Беларуси прокомментировал высказывание Ващиковского о БелАЭС

МИНСК, 9 авг — Sputnik. МИД Беларуси пригласил посла Польши Конрада Павлика в республике для беседы в связи с высказыванием главы польского МИД Витольда Ващиковского о БелАЭС, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее Ващиковский в интервью РИА Новости высказался о якобы "небезопасных технологиях", лежащих в основе строительства белорусской атомной станции и подчеркнул, что Польша не будет покупать у Беларуси электроэнергию, выработанную в Островце.

"В случае, если процитированные в СМИ слова господина министра (Ващиковского — Sputnik) полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой "европейской солидарности" под давлением литовской стороны", — заявили в МИД Беларуси.

Там также добавили, что такие слова польского дипломата звучат особенно странно в связи с тем, что страна-соседка сама рассматривает возможности строительства атомной станции.

В МИД также добавили, что в 2009-2013 годах Польша принимала участие в межгосударственных обсуждениях проекта белорусской АЭС и не возражала против ее строительства. Также ранее власти Польши не высказывали претензий или сомнений в отношении БелАЭС.

"Хотели бы напомнить, что применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия. Насколько нам известно, официальной критики со стороны Польши в адрес упомянутых государств по этой теме не звучало", — подчеркнули в МИД.

Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту, учитывающему современные требования безопасности. Общая мощность двух энергоблоков составит 2400 ватт, пуск первого намечен на 2019 год.