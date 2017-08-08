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Минск ответил на заявление польского министра об опасности БелАЭС
09.08.2017 10:41 — Новости Политики | БДГ
Белорусский МИД пригласил польского посла Конрада Павлика на беседу в связи с заявлением главы МИД Польши о БелАЭС, строящейся под Островцом.
Напомним, глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский
Белорусский МИД прокомментировал данное высказывание, ответив, что атомные электростанции многих стран используют технологии, применяемые при строительстве БелАЭС. Однако Словакия, Чехия, Финляндия и Венгрия не получали в свой адрес никакой критики от белорусских властей по поводу «опасных технологий» своих АЭС.
Кроме того, польская сторона ранее не высказывалась против строительства этого объекта, участвуя в 2012-2013 годах, когда проводилось обсуждение воздействия на окружающую среду будущей АЭС. Кроме того, Польша и сама заявляла, что будет строить подобную АЭС.
В МИД заявили, что строительство БелАЭС политизируется с подачи Литвы, власти которой объявили о том, что станция небезопасна и представляет угрозу национальной безопасности этой страны, ее окружающей среде и общественному здоровью.
В марте нынешнего года Литва, а также Польша
В белорусском МИД подчеркнули, что проверят достоверность слов «господина министра», переданных средствами массовой информации, и если они соответствуют сказанному, то «налицо явная политизация вопроса строительства Белорусской АЭС под давлением литовской стороны».
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Белорусский МИД пригласил польского посла Конрада Павлика на беседу в связи с заявлением главы МИД Польши о БелАЭС, строящейся под Островцом.
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