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Минск ответил на заявление польского министра об опасности БелАЭС

09.08.2017 10:41 — Новости Политики | БДГ  
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Белорусский МИД пригласил польского посла Конрада Павлика на беседу в связи с заявлением главы МИД Польши о БелАЭС, строящейся под Островцом.

Напомним, глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что покупать электроэнергию с белорусской атомной станции в Польше отказываются из-за опасных технологий, положенных в основу строительства, и напомнил о последствиях ЧАЭС.

Белорусский МИД прокомментировал данное высказывание, ответив, что атомные электростанции многих стран используют технологии, применяемые при строительстве БелАЭС. Однако Словакия, Чехия, Финляндия и Венгрия не получали в свой адрес никакой критики от белорусских властей по поводу «опасных технологий» своих АЭС.

Кроме того, польская сторона ранее не высказывалась против строительства этого объекта, участвуя в 2012-2013 годах, когда проводилось обсуждение воздействия на окружающую среду будущей АЭС. Кроме того, Польша и сама заявляла, что будет строить подобную АЭС.

В МИД заявили, что строительство БелАЭС политизируется с подачи Литвы, власти которой объявили о том, что станция небезопасна и представляет угрозу национальной безопасности этой страны, ее окружающей среде и общественному здоровью.

В марте нынешнего года Литва, а также Польша уже заявляли о нежелании покупать электроэнергию с белорусской атомной станции. Литва и другие страны Европейского союза неоднократно выступали с резкой критикой станции и белорусских властей. По мнению стран ЕС, Беларусь строит АЭС с нарушениями, а также скрывает многие факты от международного сообщества.

В белорусском МИД подчеркнули, что проверят достоверность слов «господина министра», переданных средствами массовой информации, и если они соответствуют сказанному, то «налицо явная политизация вопроса строительства Белорусской АЭС под давлением литовской стороны».

 
 
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Белорусский МИД пригласил польского посла Конрада Павлика на беседу в связи с заявлением главы МИД Польши о БелАЭС, строящейся под Островцом.

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