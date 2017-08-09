Отторжение: Захарченко заявил, что Малороссии не будет

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что такого нового государственного образования, как Малороссия, в Донбассе не будет.



© Sputnik Игорь Маслов США обеспокоены заявлениями о создании Малороссии

О проекте создания Малороссии на территории Луганской и Донецкой областей Захарченко сообщил в середине июля текущего года, что вызвало ряд негативных откликов по поводу данной идеи, в том числе критические замечания со стороны участников трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

"Сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", – цитирует Донецкое агентство новостей слова Захарченко.

Он также отметил, что при этом идея переучреждения государства, находящегося в глубоком экономическом и политическом кризисе, получила широкую поддержку среди общества.

Планировалось, что Малороссия будет создана за три года как новое государство, являющееся преемником Украины. Оно, в проекте, должно будет иметь внеблоковый статус и возьмет курс на восстановление связей с Россией и присоединение к Союзному государству. В ДНР планировали поднять этот вопрос на заседании трехсторонней контактной группы, однако ее участники отметили, что данная инициатива Захарченко не вписывается в минский мирный процесс и не является предметом реальной политики.

Захарченко о Малороссии: суверенное государство с новым именем и флагом >>