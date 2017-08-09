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Отторжение: Захарченко заявил, что Малороссии не будет

10.08.2017 08:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что такого нового государственного образования, как Малороссия, в Донбассе не будет.

Отторжение: Захарченко заявил, что Малороссии не будет
© Sputnik Игорь Маслов
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О проекте создания Малороссии на территории Луганской и Донецкой областей Захарченко сообщил в середине июля текущего года, что вызвало ряд негативных откликов по поводу данной идеи, в том числе критические замечания со стороны участников трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

"Сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", – цитирует Донецкое агентство новостей слова Захарченко.

Он также отметил, что при этом идея переучреждения государства, находящегося в глубоком экономическом и политическом кризисе, получила широкую поддержку среди общества.

Планировалось, что Малороссия будет создана за три года как новое государство, являющееся преемником Украины. Оно, в проекте, должно будет иметь внеблоковый статус и возьмет курс на восстановление связей с Россией и присоединение к Союзному государству. В ДНР планировали поднять этот вопрос на заседании трехсторонней контактной группы, однако ее участники отметили, что данная инициатива Захарченко не вписывается в минский мирный процесс и не является предметом реальной политики.

Захарченко о Малороссии: суверенное государство с новым именем и флагом >>

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В ДНР полагают, что данный вопрос был поднят не зря, хотя у многих он и вызвал отторжение.

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