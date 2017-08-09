Венесуэла решила не признавать новые санкции США

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Руководство Венесуэлы не признало новые санкции, введенные США в отношении ряда чиновников страны, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.



© REUTERS США ввели санкции против президента Мадуро

Санкции против Венесуэлы были расширены в среду 9 августа: в список добавили некоторые организации, а также отдельных частных лиц, в том числе чиновников и брата покойного президента Уго Чавеса – Адана.

"Полностью отвергаем этот акт агрессии со стороны Вашингтона, мы не признаем никаких санкций", – сказал Арреас во время обращения по ТВ.

Ранее США ввели санкции в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", мотивировав данное решение созывом в стране учредительного собрания, которое будет готовить изменения в конституцию Венесуэлы.

До этого в Минфин США внес в санкционный список 13 физических лиц, среди которых действующие и бывшие министры, начальники полиции и вице-президенты национальной нефтяной компании PDVSA.

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