Госдума РФ назвала бредом слова Саакашвили о планах захвата Беларуси

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Бредом назвали в Госдуме Российской Федерации заявление бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили о планах России захватить Беларусь, такое мнение высказал, в частности, заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Бывший президента Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил на днях, что угроза захвата и аннексии Беларуси Россией продолжает возрастать. По его мнению, стратегические учения "Запад-2017" могут быть ширмой для размещения на территории республики российской инфраструктуры.

"Тот бред, который говорит Саакашвили о захвате Беларуси, — это очередная возможность для пиара. Человек без гражданства… сегодня ищет себе пристанище и надеется, что какая-нибудь западная спецслужба снова возьмет его на пропитание, поэтому он и выдает такие "эксклюзивные" политические предсказания", — цитирует Водолацкого агентство РИА Новости.

По мнению депутата, любой здравомыслящий человек, который разбирается во внешней политике, прекрасно знает об отношениях России и Беларуси, о Союзном государстве и единой системе безопасности.

"У нас давно уже совместные мероприятия Вооруженных сил, у нас небо с Беларусью прикрывают наши войска ПВО. И многое другое говорит об унификации законодательства двух государств в сфере и национальной безопасности, и информационной безопасности, и других вопросов", — напомнил российский парламентарий.

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