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Госдума РФ назвала бредом слова Саакашвили о планах захвата Беларуси
10.08.2017 09:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Бредом назвали в Госдуме Российской Федерации заявление бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили о планах России захватить Беларусь, такое мнение высказал, в частности, заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Бывший президента Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил на днях, что угроза захвата и аннексии Беларуси Россией продолжает возрастать. По его мнению, стратегические учения "Запад-2017" могут быть ширмой для размещения на территории республики российской инфраструктуры.
"Тот бред, который говорит Саакашвили о захвате Беларуси, — это очередная возможность для пиара. Человек без гражданства… сегодня ищет себе пристанище и надеется, что какая-нибудь западная спецслужба снова возьмет его на пропитание, поэтому он и выдает такие "эксклюзивные" политические предсказания", — цитирует Водолацкого агентство РИА Новости.
По мнению депутата, любой здравомыслящий человек, который разбирается во внешней политике, прекрасно знает об отношениях России и Беларуси, о Союзном государстве и единой системе безопасности.
"У нас давно уже совместные мероприятия Вооруженных сил, у нас небо с Беларусью прикрывают наши войска ПВО. И многое другое говорит об унификации законодательства двух государств в сфере и национальной безопасности, и информационной безопасности, и других вопросов", — напомнил российский парламентарий.
Политолог Сергей Палагин в интервью радио Sputnik был еще более резок в оценках. Заявил, что, по его мнению, "на таких людей обращать серьезное внимание нужно психиатрам".
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По мнению депутата Виктора Водолацкого, заявление бывшего президента Грузии является очередной попыткой пиара.
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