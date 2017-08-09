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Госдума РФ назвала бредом слова Саакашвили о планах захвата Беларуси

10.08.2017 09:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Бредом назвали в Госдуме Российской Федерации заявление бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили о планах России захватить Беларусь, такое мнение высказал, в частности, заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Бывший президента Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил на днях, что угроза захвата и аннексии Беларуси Россией продолжает возрастать. По его мнению, стратегические учения "Запад-2017" могут быть ширмой для размещения на территории республики российской инфраструктуры.

"Тот бред, который говорит Саакашвили о захвате Беларуси, — это очередная возможность для пиара. Человек без гражданства… сегодня ищет себе пристанище и надеется, что какая-нибудь западная спецслужба снова возьмет его на пропитание, поэтому он и выдает такие "эксклюзивные" политические предсказания", — цитирует Водолацкого агентство РИА Новости.

По мнению депутата, любой здравомыслящий человек, который разбирается во внешней политике, прекрасно знает об отношениях России и Беларуси, о Союзном государстве и единой системе безопасности.

"У нас давно уже совместные мероприятия Вооруженных сил, у нас небо с Беларусью прикрывают наши войска ПВО. И многое другое говорит об унификации законодательства двух государств в сфере и национальной безопасности, и информационной безопасности, и других вопросов", — напомнил российский парламентарий.

Политолог Сергей Палагин в интервью радио Sputnik был еще более резок в оценках. Заявил, что, по его мнению, "на таких людей обращать серьезное внимание нужно психиатрам". Слушайте полную версию беседы с Палагиным>>

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению депутата Виктора Водолацкого, заявление бывшего президента Грузии является очередной попыткой пиара.

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