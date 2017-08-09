Лукашенко ознакомится с ходом уборочной кампании в Брестской области

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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершит рабочую поездку в Брестскую область, во время которой ‪ознакомится с ходом уборочной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. ‬

‪Глава государства посетит ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе. Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и хозяйства, в центре внимания будут вопросы уборочной кампании в сложившихся погодных условиях и принимаемые меры по снижению потерь урожая. ‬

‪Александр Лукашенко также ознакомится с технологическими процессами уборки зерновых, соломы и подготовки почвы к севу озимых. ‬

‪Затем глава государства посетит МТФ "Квасевичи", где ему доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси и поручений о реконструкции и техническом переоснащении животноводческих ферм, производстве экспортно ориентированной продукции. Александра Лукашенко также проинформируют об итогах работы животноводства в стране, области и районе с начала 2017 года. Отдельное внимание будет уделено модернизации и итогам работы предприятия. ‬

‪На реконструированной ферме Президент ознакомится с технологическим процессом производства молока.‬

‪За ОАО "Квасевичи" закреплено 4 тыс. га сельхозугодий. Хозяйство специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота и зерна. За январь-май текущего года предприятием получено Br2,7 млн выручки, или 114,9% к уровню 2016 года, рентабельность продаж составила 14,2%. ‬

‪На территории хозяйства находятся амбулатория, банковский филиал, отделение связи, клуб, библиотека, детский сад, базовая школа.-0-‬