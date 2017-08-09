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Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых
10.08.2017 10:50 — Новости Политики | БелТА
10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы под 10 млн т зерновых можем собрать вместе с рапсом и кукурузой", - сказал Александр Лукашенко.
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10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во...
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