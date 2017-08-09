ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых

10.08.2017 10:50 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы под 10 млн т зерновых можем собрать вместе с рапсом и кукурузой", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко ознакомится с ходом уборочной кампании в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика