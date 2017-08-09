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Лукашенко об уборочной кампании: все втянулись, но скорости надо добавить
10.08.2017 11:10 — Новости Политики | БелТА
10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию хода уборочной кампании, но требует ускорить темпы. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Брестскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
"Чувствую, что в уборку солидно все втянулись, никого упрекать не надо, но 10-15% скорости надо добавить", - сказал Александр Лукашенко.
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10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию хода уборочной кампании, но требует ускорить...
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