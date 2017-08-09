10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы под 10 млн т зерновых можем собрать вместе с рапсом и кукурузой. Сегодня к вечеру мы половину хлеба уберем", - сказал Александр Лукашенко.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, к 20 августа завершить уборку должны все области за исключением Витебской.

"По Витебской области договоримся так: нужно прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, перебрасывать туда технику. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому мы прямо с поля забираем зерно, везем на элеваторы, перерабатываем, не обижая крестьян. Хлеб с полей нужно убрать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президенту было доложено, что государственный заказ по зерну будет выполнен в полном объеме. "Мы 860 тыс. т хотим заготовить. Давайте договоримся, что до 1 млн т, может быть, чуть больше. Но хороший хлеб, если есть желание продать, надо забрать и произвести обмен старых резервов - прошлого, позапрошлого годов. Старый надо отдать на корм, а заложить из нового урожая, потому что зерно хорошее в этом году", - поручил глава государства.-0-