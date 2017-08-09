Председателя Еврокомиссии Юнкера поймали на дорогом авиаперелете

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Делегация Еврокомиссии во главе с ее председателем Жан-Клодом Юнкером потратила в феврале на перелет из Брюсселя в Рим почти 27 тысяч евро, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на обнародованные данные ЕК.

Из документов, опубликованных правозащитной организацией Access Info, следует, что чиновники Еврокомиссии летали в Рим на частном лайнере и потратили на двухчасовую поездку 26 тысяч 351 евро.

В Италию команда чиновников глава ЕК летала, чтобы встретиться с тогдашним премьером Маттео Ренци, а также президентом страны и парламентариями.

В офисе ЕК журналистам рассказали о правиле, которое разрешает чиновникам Еврокомиссии пользоваться частными самолетами, если подходящих регулярных рейсов нет.

"В данном случае доступных приемлемых коммерческих рейсов, которые бы подходили под распорядок председателя, не было ", –заявила журналистам заместитель официального представителя Еврокомиссии Мина Андреева.

Между тем телеканал отмечает, что из Брюсселя в Рим ежедневно отправляются восемь рейсовых самолетов.