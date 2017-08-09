Лукашенко об уборочной кампании: все втянулись, но скорости надо добавить

10 августа, Ивацевичский район /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию хода уборочной кампании, но требует ускорить темпы. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Брестскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чувствую, что в уборку солидно все втянулись, никого упрекать не надо, но 10-15% скорости надо добавить", - сказал Александр Лукашенко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц посетовал на перебои с отгрузкой в хозяйства гранулированных удобрений. "В правительстве пусть немедленно примут решение. Просьбу по удобрениям надо удовлетворить", - поручил Президент.

Отдельно глава государства остановился на обеспечении хозяйств топливом. Александр Лукашенко поручил контролировать его эффективное использование.

Президент ознакомился с технологическими процессами уборки зерновых и соломы. ‬

На сегодняшний день в Брестской области убрано около 80% площадей. В целом планируется собрать 1,2 млн т зерновых и 200 тыс. т кукурузы.-0-