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Путин внес в Госдуму протокол о создании единой системы ПВО РФ и РБ
10.08.2017 12:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу протокол о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси. Данный документ размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.
© Sputnik / Виктор Толочко
Внесенный в Госдуму протокол предлагает изменения в соглашение от 3 февраля 2009 года.
Документ, который российские парламентарии будут рассматривать, касается внесения изменений и дополнений в соглашение между Россией и Беларусью о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси.
В документе отмечено, положения протокола направлены на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве.
Там также говорится, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договорам РФ.
Правительство РФ поддерживает законопроект, говорится в сопроводительных документах. Протокол подписан в Минске 2 ноября 2016 года.
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Документ направлен на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства Беларуси и России в воздушном пространстве.
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