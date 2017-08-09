ФОТОРЕПОРТАЖ: Президент на уборочной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Брестскую область, во время которой знакомился с ходом уборочной кампании. ‪Глава государства посетил ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе, после чего решил изменить запланированный маршрут и посетить сложное сельхозпредприятие района - ОАО "Коссово".

Александр Лукашенко вручает цветы Ирин Хоружей из ОАО "Коссово"

Александр Лукашенко общается с комбайнерами Ириной и Николаем Хоружими

Александр Лукашенко и комбайнер Николай Хоружий

Cемейный экипаж в составе Ирины и Николая Хоружих за работой. Отец Николая - 52 года механизатором работает уже, а их сын тоже тракторист.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе

Фото Максима Гучека и Екатерины Гараевой