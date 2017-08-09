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ФОТОРЕПОРТАЖ: Президент на уборочной
10.08.2017 15:55 — Новости Политики | БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Брестскую область, во время которой знакомился с ходом уборочной кампании. Глава государства посетил ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе, после чего решил изменить запланированный маршрут и посетить сложное сельхозпредприятие района - ОАО "Коссово".
Александр Лукашенко вручает цветы Ирин Хоружей из ОАО "Коссово"
Александр Лукашенко общается с комбайнерами Ириной и Николаем Хоружими
Александр Лукашенко и комбайнер Николай Хоружий
Cемейный экипаж в составе Ирины и Николая Хоружих за работой. Отец Николая - 52 года механизатором работает уже, а их сын тоже тракторист.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе
Фото Максима Гучека и Екатерины Гараевой
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Брестскую область, во время которой знакомился с ходом уборочной кампании. Глава...
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