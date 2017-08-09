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ФОТОРЕПОРТАЖ: Президент на уборочной

10.08.2017 15:55 — Новости Политики | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Президент на уборочной

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брестскую область, во время которой знакомился с ходом уборочной кампании. ‪Глава государства посетил ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе, после чего решил изменить запланированный маршрут и посетить сложное сельхозпредприятие района - ОАО "Коссово".

Александр Лукашенко вручает цветы Ирине Хоружей из ОАО "Коссово"

Александр Лукашенко общается с комбайнерами Ириной и Николаем Хоружими

Александр Лукашенко и комбайнер Николай Хоружий

Cемейный экипаж в составе Ирины и Николая Хоружих за работой. Отец Николая уже 52 года механизатором работает, а их сын - тракторист.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе

Фото Максима Гучека и Екатерины Гараевой

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брестскую область, во время которой знакомился с ходом уборочной кампании. ‪Глава государства...

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