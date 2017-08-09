10 августа, Ивацевичский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил качество отечественного костюма заместителя премьер-министра Михаила Русого, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения главой государства ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе Брестской области речь зашла о выращивании в Беларуси льна. Александр Лукашенко напомнил, что некоторые предлагали не производить лен. "Я говорил: как не производить? - отметил он. - Что сегодня со льном? Нет проблем".

В это время глава государства обратил внимание на костюм Михаила Русого. "Вот у него, наверное, тут льна добавлено немного. Это наш костюм?" - поинтересовался Президент.

Заместитель премьер-министра ответил, что его костюм - отечественного производства. "Отличный костюм. Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии. Молодцы, хороший костюм", - подчеркнул глава государства.-0-