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Кобяков 12-14 августа совершит рабочий визит в Казахстан

10.08.2017 16:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 12-14 августа совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в открытии выставки MadeinBelarus. Astana и работе белорусско-казахстанского бизнес-форума, сообщил Sputnik в четверг пресс-секретарь главы белорусского правительства Владислав Сычевич.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Астане, в ней участвуют 115 стран и 22 международные организации. Каждое государство представило свой павильон.

"13 августа запланирована встреча Кобякова с его казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым. Они обсудят актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия в рамках интеграционных объединений", — сказал пресс-секретарь премьера.

Также они примут участие в открытии выставки MadeinBelarus. Astana и работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.

В этот же день Кобяков примет участие в официальной церемонии открытия Национального дня Беларуси в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

По словам Сычевича, 14 августа премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, главы правительств заслушают доклад о работе по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС.

На заседании будет рассмотрен ход работы над проектом соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза, кроме этого главы правительств обсудят проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов интеграционного объединения.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский премьер примет участие в церемонии открытия Национального дня Беларуси в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

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