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Возвращайся к работе: как Трамп троллит лидера республиканцев
10.08.2017 20:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Spuntik. Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил критиковать в Twitter лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла за то, что сенат тормозит проведение реформ.
© REUTERS Jonathan Ernst
Сначала Трамп обрушился на сенатора за то, что тот долгое время собирался отменить и заменить новым закон о реформе здравоохранения, принятый при Бараке Обаме и поэтому получивший название Obamacare. Все соответствующие проекты законодательства пока что проваливаются в сенате.
"Сенатор Митч Макконнелл сказал, что у меня "чрезмерные ожидания", но я так не думаю. После 7 лет, что мы слышали только об отмене и замене Obamacare, почему до сих пор не сделано?" — написал Трамп в Twitter.
Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.
"Вы можете поверить, что Митч Макконнелл, который кричал об отмене и замене, и не смог это сделать. Он должен отменить и заменить Obamacare!" — написал Трамп.
Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.
"Митч, возвращайся к работе и положи мне на стол на подпись отмену и замену, реформу и снижение налогов и отличный инфраструктурный законопроект. Ты можешь с этим справиться", — добавил Трамп.
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Сенат США ранее проголосовал против нескольких планов, которые предусматривали либо простую отмену Obamacare, либо замену ее новой реформой здравоохранения....
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