Возвращайся к работе: как Трамп троллит лидера республиканцев

МИНСК, 10 авг — Spuntik. Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил критиковать в Twitter лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла за то, что сенат тормозит проведение реформ.



© REUTERS Jonathan Ernst Трамп уволил директора Скарамуччи после 10 дней работы

Сначала Трамп обрушился на сенатора за то, что тот долгое время собирался отменить и заменить новым закон о реформе здравоохранения, принятый при Бараке Обаме и поэтому получивший название Obamacare. Все соответствующие проекты законодательства пока что проваливаются в сенате.

"Сенатор Митч Макконнелл сказал, что у меня "чрезмерные ожидания", но я так не думаю. После 7 лет, что мы слышали только об отмене и замене Obamacare, почему до сих пор не сделано?" — написал Трамп в Twitter.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

"Вы можете поверить, что Митч Макконнелл, который кричал об отмене и замене, и не смог это сделать. Он должен отменить и заменить Obamacare!" — написал Трамп.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.

Mitch, get back to work and put Repeal & Replace, Tax Reform & Cuts and a great Infrastructure Bill on my desk for signing. You can do it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 августа 2017 г.

​"Митч, возвращайся к работе и положи мне на стол на подпись отмену и замену, реформу и снижение налогов и отличный инфраструктурный законопроект. Ты можешь с этим справиться", — добавил Трамп.