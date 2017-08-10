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Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием Бреста

11.08.2017 10:04 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием БрестаБрест. Фото из архива" title="Брест. Фото из архива">
Брест. Фото из архива

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием и благоустройством Бреста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Главе государства будет доложено о ходе подготовки к празднованию 1000-летия Бреста. Президент ознакомится со строительством новых микрорайонов и объектов социальной инфраструктуры города, посетит Западный обход Бреста.

В программе рабочей поездки также запланировано посещение ОАО "Савушкин продукт", где главе государства доложат о выполнении поручений по модернизации предприятий молокоперерабатывающей отрасли, производстве конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции.

Доля Бреста в областном объеме промышленного производства составляет 46,3%. В первом полугодии организациями города произведено промышленной продукции на Br1,9 млрд, что в фактических ценах на 10% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Экспорт товаров за шесть месяцев составил около $500 млн, темп роста - 130,7%. Сальдо внешней торговли товарами сформировалось положительное в размере $83,8 млн.

Строительство Западного обхода Бреста ведется в соответствии с указом от 5 января 2012 года №11 "О строительстве Западного обхода г. Бреста". В 2014 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс - мост через реку Мухавец. Также были частично реконструированы близлежащие транспортные развязки, Варшавское шоссе.

Западный обход позволит оптимизировать транспортные потоки между левым и правым берегом реки Мухавец. В перспективе магистраль соединит автодороги Р17 Брест - граница Украины и М1 Брест - Минск - граница России, а также международные автомобильные пограничные пункты пропуска "Брест-Тересполь" и "Козловичи-Кукурыки".

Завершить строительство Западного обхода планируется в 2019 году к 1000-летию Бреста.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием и благоустройством Бреста, сообщили БЕЛТА в...

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