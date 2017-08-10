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Главному бухгалтеру профсоюза РЭП предъявлено обвинение

11.08.2017 11:15 — Новости Политики | БДГ  
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Главному бухгалтеру профсоюза РЭП может грозить тюремный срок и конфискация имущества.

Главному бухгалтеру профсоюза РЭП Игорю Комлику 10 августа предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Наказание по данной статье УК может грозить довольно серьезное: ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Согласно УК, «особо крупный» размер неуплаты - сумма налогов, сборов на сумму, в две тысячи пятьсот и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.

Как сообщает сегодня ПЦ «Вясна», Комлик не признает свою вину и не дает никаких показаний. Однако обвиняемый остается под стражей.

Напомним, что 2 августа, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика, главы РЭП Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, экс-редактора сайта praca-by.info. Эксперты в интервью БДГ заявили о том, что дело против независимых профсоюзов - политическое.

Глава департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, комментируя обыски у представителей независимого профсоюза РЭП, призвал к здравому смыслу и открестился от политической составляющей происходящего.

 
Теги: Минск
 
 
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Главному бухгалтеру профсоюза РЭП может грозить тюремный срок и конфискация имущества.

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