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Дапкюнас и Томсон обсудили стоящие перед ООН актуальные вызовы

11.08.2017 12:25 — Новости Политики | БелТА  
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Дапкюнас и Томсон обсудили стоящие перед ООН актуальные вызовы
Питер Томсон и Андрей Дапкюнас

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций 10 августа в связи с завершением дипломатической миссии постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас встретился с председателем Генеральной ассамблеи ООН Питером Томсоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили совместную многолетнюю работу в ООН и наиболее актуальные вызовы, которые стоят сегодня перед организацией. Руководитель Генассамблеи и белорусский посол сошлись во мнении, что одной из наиболее важных задач на сегодняшний день остается предупреждение и преодоление искусственных разграничительных линий и обособленности между отдельными группами государств - как на мировой арене, так и внутри ООН", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Питером Томсон поделился планами по созданию на острове на Ист-Ривер напротив штаб-квартиры ООН мемориального межконфессионального скульптурного комплекса "Дерево мира". Андрей Дапкюнас отметил приверженность Беларуси инициативам объединительного свойства, направленным на улучшение взаимопонимания между народами и укрепление мира на планете, а также выразил готовность практически содействовать их осуществлению.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Андрея Дапкюнаса заместителем министра иностранных дел.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций 10 августа в связи с завершением дипломатической миссии постоянный...

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