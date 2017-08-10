Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук докладывает Александру Лукашенко о строительстве новых микрорайонов и объектов социальной инфраструктуры Бреста

11 августа, Брест /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в порядок аэропорт Брест. Такую задачу глава государства поставил сегодня по прибытии в областной центр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что надо сделать: нужно лишнее все, что здесь есть, земельные площади, отдать по назначению. Мы по советским меркам оттяпали 0,5 тыс. га земли. Не ухаживаешь за аэропортом - это плохо", - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору Брестской области Анатолию Лису.

Президент обратил внимание: если аэропорт полностью не загружен сегодня, то это не значит, что и в будущем будет точно так же. "Возьми по контуру, сколько надо для аэропорта, столько и оставь. Все остальное отдай людям: кто-то захочет построить предприятие. До взлетно-посадочной полосы хотя бы возделывай травы. Приведи все в порядок", - поручил глава государства руководителю области.

Анатолий Лис посетовал, что сегодня аэропорт принимает совсем мало рейсов и практически не используется. "Мы в неделю принимаем только два рейса на Калининград. Надо думать, как его загружать", - сказал он.

"Думайте и вносите предложения. Только сначала наведите порядок", - поставил задачу Александр Лукашенко.-0-