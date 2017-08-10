Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Савушкин продукт"

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в 2018 году подтянуть предприятия с низкой зарплатой до уровня Br1 тыс. Такую задачу глава государства поставил 11 августа во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Приземлившись в аэропорту Брест, Президент потребовал привести в порядок воздушную гавань. "Что надо сделать: нужно лишнее все, что здесь есть, земельные площади, отдать по назначению. Мы по советским меркам оттяпали 0,5 тыс. га земли. Не ухаживаешь за аэропортом - это плохо", - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору Брестской области Анатолию Лису.

Глава государства обратил внимание, что если аэропорт полностью не загружен сегодня, то это не значит, что и в будущем будет точно так. "Возьми по контуру, сколько надо для аэропорта, столько и оставь. Все остальное отдай людям: кто-то захочет построить предприятие. До взлетно-посадочной полосы хотя бы возделывай травы. Приведи все в порядок", - поручил Президент.

Далее Александр Лукашенко отправился в новый микрорайон Бреста, где ему доложили о социально-экономическом развитии и благоустройстве города, строительстве новых объектов социальной инфраструктуры, а также о подготовке к празднованию 1000-летия областного центра.

Главу государства проинформировали, что Брест к концу года выйдет на уровень средней заработной платы в Br1 тыс. "Мы Br1 тыс. будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к Br1 тыс.", - сказал Президент. По его словам, если это поручение будет выполнено, средняя зарплата по стране может достичь Br1,5 тыс.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что средний уровень заработной платы в Br1 тыс. к концу текущего года необходимо закрепить, чтобы в начале 2018 года не получить его снижения. "Надо стабильно выходить на среднюю зарплату, и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней", - отметил глава государства.

Отдельное внимание было уделено занятости населения. "Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя", - подчеркнул Президент.

"Мы должны заставить всех работать. Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Хватает у нас, к сожалению, алкашей, проходимцев в жизни. Как их заставить работать? Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, особенно на западных рубежах, - заявил Александр Лукашенко. - Этих людей надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать – и швеями, и бетонщиками, и прочими".

Глава государства констатировал, что после выхода обновленного декрета №3 местным органам власти будут даны самые широкие полномочия. "Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать. Пусть на меня не обижаются. Я думал, что 300 тыс., а у нас 540 тыс. безработных, которые подпадают под третий декрет", - заметил Президент.

Было подчеркнуто, что местные органы власти в обязательно порядке должны выполнять поручения по созданию рабочих мест.

Затем Александру Лукашенко доложили о строительстве объектов к 1000-летию Бреста. В частности, планируется открыть детский сад, среднюю школу, футбольный манеж, автовокзал.

Во время посещения строительной площадки самого крупного инфраструктурного проекта - Западного обхода - главу государства проинформировали, что потребуется снос жилых домов, однако этот аспект будет минимизирован. Гражданам предлагают комфортное жилье недалеко от места их нынешнего проживания. Предполагается, что в новые квартиры переедут около 40 семей. "Людей обижать не надо. Надо построить дом в лучших условиях, - поручил Александр Лукашенко. - Только смотрите, чтобы не получилось, что в одну квартиру семь семей попрописываются, и вы потом будете строить каждому жилье".

Президенту доложили, что строительство Западного обхода Бреста сегодня ведется согласно напряженным графикам. Было также отмечено, что организация работ, набранные темпы их выполнения определили необходимость в дополнительном финансировании объекта в 2017 году в размере Br10 млн, так как уже в сентябре все выделенные средства будут освоены в полном объеме. Глава государства поручил проработать финансовые вопросы и принять необходимые решения.

Александр Лукашенко пообещал проверить, насколько выполненные работы по строительству объектов к 1000-летию Бреста будут соответствовать представленному проекту.

Завершая рабочую поездку по Брестской области, Президент посетил ОАО "Савушкин продукт". Там глава государства ознакомился с современными технологическими процессами переработки молока и выставкой производимой продукции, посетил участки переработки сыворотки и производства зернистых творогов. Ему доложили о выполнении поручений по модернизации предприятий молокоперерабатывающей отрасли, производстве конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции.

Александра Лукашенко также проинформировали о финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. Речь зашла и о возможном присоединении к ОАО "Савушкин продукт" некоторых отстающих сельхозпредприятий Брестской области. В частности, было отмечено, что такое решение могло бы пойти на пользу как бизнесу, так и государству. В результате таких преобразований появляется возможность эффективнее использовать производимое в стране сырье, увеличивать заработную плату на присоединенных предприятиях и налоговые поступления в бюджет.

"Я лоббирую увеличение поступлений в государственный бюджет. Конечно, и ему (ОАО "Савушкин продукт") должна быть выгода. У него одна проблема - сырье. Если бы от этого сырья, которое я бы ему отдал, государство бы получило больше, я бы не задумываясь это сделал. Какая разница: частник или нет. Да, он получит больше, ну и хорошо. Но все равно эффект от тонны молоко выше будет, чем сейчас", - сказал Президент.

Он поручил до 1 января проработать эти вопросы и посчитать, какой эффект может получить государство после принятия соответствующего решения. Александр Лукашенко также призывал белорусских чиновников смелее действовать при принятии подобных решений и избавляться от "советских забабонов".

Президент вручил коллективу предприятия Почетное государственное знамя Республики Беларусь за особые достижения в хозяйственном развитии. "Это не только знак высокого признания заслуг всего вашего коллектива, но и показатель той народной любви, которую смог завоевать "Савушкин продукт". Продукция предприятия сегодня на столе практически в каждой семье", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что благодаря широкому ассортименту и отменному качеству товары под этим брендом снискали популярность не только на родине, но и далеко за ее пределами. Их охотно покупают в России, Украине, странах Евросоюза, Китае, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Корея, Израиле и многих других государствах. Только в прошлом году объем экспорта составил свыше $210 млн.

"За последние 10 лет компания направила на расширение и модернизацию своего производства почти $300 млн. Важно, что деньги идут не только на техническое оснащение и строительство новых производственных объектов, но и на укрепление сырьевой базы. Общество расширяет свои производственные мощности, приобретая специализированные сельхозпредприятия, реконструируя животноводческие комплексы, обновляя дойное стадо. При таком внимании к источникам сырья вы всегда обеспечены натуральным молоком, и притом самого высокого качества, - сказал глава государства. - Все производственные и технологические процессы сертифицированы на соответствие высшим мировым и национальным стандартам. У предприятия современное лабораторное оборудование, полностью автоматизированный логистический центр".

Александр Лукашенко подчеркнул, что столь впечатляющие достижения предприятия были бы немыслимы без трудолюбия, инициативы, высокого профессионализма его руководителей и специалистов, всех членов коллектива. "Сегодняшняя награда - достойная оценка вашей плодотворной работы", - резюмировал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь получает солидную отдачу от средств, вложенных в модернизацию перерабатывающей промышленности. "В данном сегменте экономики появилось много компаний с современным технологическим укладом. Они демонстрируют высокую культуру производства, проявляют гибкость, заботятся о сырьевой базе, вкладывают деньги в собственное развитие, обеспечивают своим работникам достойный социальный пакет, возводят для них жилье. Это касается, наверное, прежде всего вашего предприятия, потому что вы все это делаете", - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к коллективу ОАО "Савушкин продукт".

По словам Президента, предприятия, которые раньше нуждались в помощи государства, сегодня сами стали локомотивом целого ряда отраслей и визитной карточкой Беларуси. "Как нельзя лучше эта характеристика подходит акционерному обществу "Савушкин продукт" - флагману молочной промышленности страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что успехи предприятия не случайны, они являются ярким отражением целенаправленной политики, проводимой государством в агропромышленном секторе. В стране осуществлен переход от концепции развития сельскохозяйственного производства к концепции развития сельской местности в целом. "Это позволило возродить белорусскую деревню с ее экономическим потенциалом. Вы это прекрасно чувствуете, знаете сами, потому что непосредственно работаете в этом потенциале и его создаете", - отметил Президент. "Сегодня по выпуску абсолютного большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны Содружества Независимых Государств. А по производству молока опережает такие развитые страны, как Нидерланды, Германию, Францию", - сказал глава государства.

"Что касается внутреннего рынка, то он давно насыщен отечественными продуктами питания, которые благодаря высокому качеству и доступности успешно конкурируют с импортными аналогами, - сказал Президент. - Были времена, когда мы себе позволить такого ассортимента и такого количества товаров в Беларуси не могли. Помните знаменитые талоны? Сейчас мы об этом забыли".

В продовольственном отношении Беларусь стала не только самодостаточной, но и экспортно ориентированной. Объем реализованного за рубеж продовольствия в 2016 году превысил $4 млрд. В настоящее время по некоторым позициям, например, по экспорту сливочного масла, творога, обезжиренного молока, Беларусь вошла в число мировых лидеров. -0-