«Лопату в зубы»: Лукашенко пообещал заставить всех работать

Александр Лукашенко сегодня вновь заговорил о Декрете о тунеядцах: похоже, все силы белорусские власти готовы бросить на то, чтобы заставить белорусов работать. Оппозиция обещает «позитивную альтернативу» непопулярному документу, а эксперты считают, что официальный лидер потерял нюх и не понимает чаяний своего электората.

Опять о тунеядцах

Тема «Декрета о тунеядцах» крепко засела в умах белорусских властей, хотя со стороны напоминает «сизифов труд»: камень (декрет) так и норовит упасть на голову, но его упорно продолжают тянуть на гору (к началу применения).

Александр Лукашенко анонсировал выход измененного Декрета №3 в начале августа к 1 октября. Тогда президент оценил число подпадающих под действие документа граждан в триста тысяч человек. Сегодня официальный лидер приехал в Брестскую область и не смог обойти стороной эту тему .

«Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя», — заявил сегодня Лукашенко.

Глава Беларуси пообещал заставить работать всех. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», — заметил глава государства.

Бараки и позитивная альтернатива

О Декрете №3 заговорили и оппозиционные политики. Они, правда, находятся с другой стороны баррикад: собираются требовать отмены непопулярного документа. Пока что с помощью слушаний, комитетов и круглых столов, но не исключают и акции протеста.

«Власти сделали ставку на тотальный контроль, на страх на запугивание. Декрет №3 — это тромб в развитии страны. Даже обновленный вариант выглядит как не что-то новое, а как бараки 50-ых: сколько их не перекрашивай, но жить в них неуютно», — заявил на пресс-конференции правоцентристской коалиции 9 августа лидер ОГП Анатолий Лебедько.

По его словам, задача минимум на сегодня — полная отмена Декрета №3, а задача максимум — имплементация требований правоцентристской коалиции в действующее законодательство.

«Нужно не загонять людей в крепостничество, которое было 200-300 создать условия, чтобы налоги было выгодно платить. Альтернативой декрету должно стать создание условий для вывода экономики из тени, помощь в занятости, защита белорусов, которые работают за рубежом, борьба с коррупцией и дебюрократизация государственного аппарата», — уверена депутат Анна Канопацкая.

«Декрет №3 — общенациональная проблема, но наиболее сильно он прошелся по людям, которые живут в регионах. Это было заметно по активности общества весной этого года», — добавил лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Он обещает дальнейшую активизацию работы в регионах.

По словам лидера Движения, главная задача коалиции сегодня показать, что государство, создав Декрет №3, создало неэффективный и грабительский инструмент, цель которого собрать дополнительные деньги, которые вновь будут использоваться без контроля.

Оппозиция будет готовить акции протеста, и готова поддержать людей, которые выйдут на улицы в случае, если Декрет будет принят, заявил сопредседатель партии БХД Виталий Рымашевский, это решится после 1 октября.

«Если декрет будет принят, я уверен, что акции протеста будут. И они будут более массовыми», — уверен политик.

Оппозиционные политики в ходе всей пресс-конференции говорили о «позитивной альтернативе» Декрету, но, в целом, пока не совсем понятно, что скрывается за этими словами, и есть ли у оппозиции рычаги для их реализации.

Когда Лукашенко на своей волне

«Ответа на вопрос, почему Лукашенко постоянно возвращается к теме Декрета №3, нет. Скорее всего, речь идет об идеологии», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт напомнил, что за 2,5 года администрирования декрета вместо сотен тысяч белорусов, сбор собрали с всего 54 тысяч человек, под давлением весенних протестов, Лукашенко отдал указание, и летом многим, кто заплатил и трудоустроился, деньги вернули.

«Доходы от этого декрета, скорее всего отсутствуют. Но официальные цифры чиновники не сообщают», — подчеркнул Быковский.

Первоначально, добавил политический обозреватель, декрет принимался для стимулирования занятости населения: эта ситуация была актуальной в 2011-2012 годах, когда рабочих рук не хватало для ряда отраслей, тогда проходила модернизация деревообработки, был даже запрет увольнений из отрасли. Но уже к моменту подписания документа ситуация изменилась, начался спад в экономике.

«Сейчас сложилась ситуация, когда рабочих мест не хватает, предложение рабочей силы на рынке труда больше, чем спрос. Таким образом бюрократическая система борется с нехваткой рук на рынке, где не хватает мест», — подчеркнул Быковский.

Он весьма скептически оценивает попытки властей имплементировать декрет.

«Обычно Александр Лукашенко талантливо находит подход к широким народным массам, но здесь, похоже, что он оказался на другой волне относительно своей аудитории. Весенние протесты против «антитунеядского» декрета показали, что люди требуют работы и достойной зарплаты, а не только отмены несправедливого, по их мнению, нормативного акта», — заключил эксперт.