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Глава МИД Польши назвал ответственных за начало Второй мировой войны
12.08.2017 08:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.
Польский политик заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.
"Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно, он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны", — сказал министр в интервью изданию
По мнению Ващиковского, СССР проводил войну с Германией в собственных интересах, "потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".
В середине июля президент Польши Анджей Дуда
Российский МИД считает возмутительной провокацией подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников.
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Министр считает, что "нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации".
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