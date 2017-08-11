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Глава МИД Польши назвал ответственных за начало Второй мировой войны

12.08.2017 08:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

Глава МИД Польши назвал ответственных за начало Второй мировой войны
© Pexels
Снос памятников в Польше: реакция РФ, Израиля и Беларуси

Польский политик заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

"Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно, он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны", — сказал министр в интервью изданию Rzeczpospolita.

По мнению Ващиковского, СССР проводил войну с Германией в собственных интересах, "потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".

В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу с момента подписания. По данным Института национальной памяти Польши, новый закон коснется около 230 памятников Красной армии.

Российский МИД считает возмутительной провокацией подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр считает, что "нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации".

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