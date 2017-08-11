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Трамп готов вторгнуться в Венесуэлу, ответ Минобороны – это экстремизм
12.08.2017 13:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции, чтобы разрешить ситуацию в Венесуэле. Об этом лидер Штатов рассказал, общаясь с журналистами.
© AP/ Pablo Martinez Monsivais
"Я не собираюсь исключать военное решение ситуации с Венесуэлой. У нас много решений вопроса по Венесуэле. Мы имеем военнослужащих, расположенных во всем мире, даже в самых отдаленных местах, а Венесуэла находится не так уж и далеко", — сказал Трамп.
Минобороны Венесуэлы поспешило отреагировать на слова американского лидера.
"Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В США правит экстремистская элита", — заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире местного ТВ-канала.
В то же время официальные представители Пентагона дали информацию, что они не получали официальных указаний относительно подготовки военной операции в Венесуэле.
На этой неделе Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении латиноамериканской страны. В частности они коснулись нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы. Ранее санкциям подвергся президент страны Николас Мадуро.
С апреля в Венесуэле проходят массовые протесты оппозиции и официальной власти. Причиной конфликта стал серьезный экономический кризис в латиноамериканской стране.
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Официальных указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы Пентагон пока не получал.
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