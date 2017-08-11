ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп готов вторгнуться в Венесуэлу, ответ Минобороны – это экстремизм

12.08.2017 13:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции, чтобы разрешить ситуацию в Венесуэле. Об этом лидер Штатов рассказал, общаясь с журналистами.

Трамп готов вторгнуться в Венесуэлу, ответ Минобороны – это экстремизм
© AP/ Pablo Martinez Monsivais
Трамп пригрозил Пхеньяну "нехорошим" вариантом решения проблемы

"Я не собираюсь исключать военное решение ситуации с Венесуэлой. У нас много решений вопроса по Венесуэле. Мы имеем военнослужащих, расположенных во всем мире, даже в самых отдаленных местах, а Венесуэла находится не так уж и далеко", — сказал Трамп.

Минобороны Венесуэлы поспешило отреагировать на слова американского лидера.

"Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В США правит экстремистская элита", — заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире местного ТВ-канала.

В то же время официальные представители Пентагона дали информацию, что они не получали официальных указаний относительно подготовки военной операции в Венесуэле.

На этой неделе Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении латиноамериканской страны. В частности они коснулись нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы. Ранее санкциям подвергся президент страны Николас Мадуро.

С апреля в Венесуэле проходят массовые протесты оппозиции и официальной власти. Причиной конфликта стал серьезный экономический кризис в латиноамериканской стране.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальных указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы Пентагон пока не получал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Глава МИД Польши назвал ответственных за начало Второй мировой войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика