Трамп готов вторгнуться в Венесуэлу, ответ Минобороны – это экстремизм

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции, чтобы разрешить ситуацию в Венесуэле. Об этом лидер Штатов рассказал, общаясь с журналистами.



© AP/ Pablo Martinez Monsivais Трамп пригрозил Пхеньяну "нехорошим" вариантом решения проблемы

"Я не собираюсь исключать военное решение ситуации с Венесуэлой. У нас много решений вопроса по Венесуэле. Мы имеем военнослужащих, расположенных во всем мире, даже в самых отдаленных местах, а Венесуэла находится не так уж и далеко", — сказал Трамп.

Минобороны Венесуэлы поспешило отреагировать на слова американского лидера.

"Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В США правит экстремистская элита", — заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире местного ТВ-канала.

В то же время официальные представители Пентагона дали информацию, что они не получали официальных указаний относительно подготовки военной операции в Венесуэле.

На этой неделе Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении латиноамериканской страны. В частности они коснулись нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы. Ранее санкциям подвергся президент страны Николас Мадуро.

С апреля в Венесуэле проходят массовые протесты оппозиции и официальной власти. Причиной конфликта стал серьезный экономический кризис в латиноамериканской стране.