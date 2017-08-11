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Крушение поездов в Египте: Александр Лукашенко направил соболезнование

12.08.2017 17:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Египта в связи со столкновением двух поездов в пригороде Александрии, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Крушение поездов в Египте: Александр Лукашенко направил соболезнование
© REUTERS Osama Nageb
Стала известна причина столкновения поездов в Египте

Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования египетскому лидеру, а также семьям и родным жертв катастрофы в Египте. Белорусский президент отметил, что известие о смерти большого числа людей вызвало боль и скорбь в сердцах белорусов.

Александр Лукашенко также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

Свои соболезнования выразили и главы других государств, в частности — лидеры России, Казахстана, Азербайджана.

Тем временем число жертв столкновения поездов под Александрией выросло до 49. Ранее сообщалось о 36 погибших в железнодорожной катастрофе. Более 170 человек получили ранения.

Причиной катастрофы стала ошибка работника станции, который давал сигнал семафора. В результате поезд из Каира врезался в остановившийся из-за поломки состав по маршруту Порт-Саид — Александрия.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной катастрофы стала ошибка работника станции, который давал сигнал семафора.

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