Российские политики ответили на слова Ващиковского о роли СССР в войне

МИНСК, 12 авг — Sputnik. В Совете Федерации и Госдуме России ответили на высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что на Советском Союзе лежит ответственность за начало Второй мировой войны.



© Фото: МИД Польши Глава МИД Польши назвал ответственных за начало Второй мировой войны

Так, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что Польша пробует сделать из себя практически единственную жертву Второй мировой войны, а других стран записать в безучастных наблюдателей и агрессоров.

"Я напомню, что Польша в первой половине 30-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После известного Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии именно Польша, не являясь формально участницей этого сговора, присоединила к себе насильственно значительную часть Чехословакии. Поэтому переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь на СССР возложить наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически", — процитировал политика сайт RT.

В тоже время вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая сравнила слова Ващиковского с лживым цинизмом в духе Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.

"Что является правдивым историческим фактом, так это победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы. А вот скелеты в шкафу польских политиков еще предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии", — цитирует слова Яровой РИА Новости.

Высказался относительно слов главы МИД Польши и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ващиковский в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности. Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией — это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики", — заявил политик.

Ранее глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о сохранении в Польше памятников советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма. Ващиковский сказал, что Советский союз поспособствовал началу Второй мировой и вместе с Германией напал на Польшу, поэтому тоже несет ответственность за начало войны.