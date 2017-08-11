|
Российские политики ответили на слова Ващиковского о роли СССР в войне
12.08.2017 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. В Совете Федерации и Госдуме России ответили на высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что на Советском Союзе лежит ответственность за начало Второй мировой войны.
© Фото: МИД Польши
Так, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что Польша пробует сделать из себя практически единственную жертву Второй мировой войны, а других стран записать в безучастных наблюдателей и агрессоров.
"Я напомню, что Польша в первой половине 30-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После известного Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии именно Польша, не являясь формально участницей этого сговора, присоединила к себе насильственно значительную часть Чехословакии. Поэтому переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь на СССР возложить наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически", — процитировал политика сайт RT.
В тоже время вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая сравнила слова Ващиковского с лживым цинизмом в духе Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.
"Что является правдивым историческим фактом, так это победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы. А вот скелеты в шкафу польских политиков еще предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии", — цитирует слова Яровой РИА Новости.
Высказался относительно слов главы МИД Польши и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Ващиковский в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности. Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией — это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики", — заявил политик.
Ранее глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о сохранении в Польше памятников советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма. Ващиковский сказал, что Советский союз поспособствовал началу Второй мировой и вместе с Германией напал на Польшу, поэтому тоже несет ответственность за начало войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский прокомментировал заявление российского посла о сохранении в Польше памятников советским...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии