Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Соединенное Королевство должно покинуть Европейский союз в марте 2019 года, выйдя из Таможенного союза и общего рынка ЕС, сообщили министр финансов Филип Хаммонд и министр внешней торговли страны Лиам Фокс в совместной статье в издании Sunday Telegraph .

Референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, известный внутри государства как "референдум о ЕС" состоялся 23 июня 2016 года. По итогам голосования, 51,89 % граждан Соединенного Королевства выступили за выход из Евросоюза.

Таким образом страна получит свободу для обсуждения самых выгодных торговых соглашений со всем миром, заметили собеседники.

"Мы уважаем волю британского народа, и в марте 2019 года Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Мы выйдем из Таможенного союза и получим свободу для обсуждения самых выгодных торговых соглашений со всем миром как независимая, открытая торговая держава", — заявили в статье министры, сославшись на референдум.

Хаммонд и Фокс отметили в материале, что во время переходного периода границы Великобритании должны продолжать функционировать. То есть необходимо, чтобы товары, приобретенные через интернет, по-прежнему пересекали границы, а компании имели возможность снабжать потребителей в ЕС.

По видению Хаммонда и Фокса, переходный период после Brexit не может быть бесконечным. А когда он закончится, между Соединенным Королевством и Европейским союзом должны заработать механизмы, которые основаны на договоренностях, поддерживающие максимально тесные отношения с ЕС, сохраняя тесные связи в сферах безопасности, торговли и коммерческой деятельности, говориться в статье.