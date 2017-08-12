Лукашенко опасается восстановления погранзон на границе с Россией

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Президент Беларуси выразил обеспокоенность в связи отрицательной динамикой развития отношений с Россией в рамках Союзного государства, сообщает ВГТРК.

Во время интервью телеканалу "Россия 24" Александр Лукашенко затронул тему восстановление погранзон на границе Беларуси и России.

Приказ о восстановлении пограничной зоны в России был принят в январе 2017 года. Пределы пограничной зоны российская сторона тогда решила установить в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.

Посол РФ в Минске Александр Суриков отметил, что данное решение стало превентивной мерой против возможных пересечений границы гражданами третьих стран, которые получают возможность безвизового въезда на срок до пяти дней в Беларусь через Национальный аэропорт Минск.

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска — то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", — сказал журналистам президент.

По его словам, и Минск, и Москва "многое потеряли на многих направлениях". "Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание, что для Беларуси и России важно двигаться вперед.