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Лукашенко опасается восстановления погранзон на границе с Россией
13.08.2017 14:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Президент Беларуси выразил обеспокоенность в связи отрицательной динамикой развития отношений с Россией в рамках Союзного государства, сообщает ВГТРК.
Во время интервью телеканалу "Россия 24" Александр Лукашенко затронул тему восстановление погранзон на границе Беларуси и России.
Приказ о восстановлении пограничной зоны в России был принят в январе 2017 года. Пределы пограничной зоны российская сторона тогда решила установить в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.
Посол РФ в Минске Александр Суриков отметил, что данное решение стало превентивной мерой против возможных пересечений границы гражданами третьих стран, которые получают возможность безвизового въезда на срок до пяти дней в Беларусь через Национальный аэропорт Минск.
"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска — то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", — сказал журналистам президент.
По его словам, и Минск, и Москва "многое потеряли на многих направлениях". "Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты", — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко обратил внимание, что для Беларуси и России важно двигаться вперед.
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Белорусский лидер выразил обеспокоенность в связи с динамикой развития отношений с РФ.
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