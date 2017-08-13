Гайдукевич-младший будет выдвигаться кандидатом в президенты

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ) на очередных президентских выборах намерена выдвинуть претендентом в кандидаты в президенты первого заместителя председателя Олега Гайдукевича.



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Данная информация была озвучена на съезде ЛДПБ, который прошел на минувших выходных в Минске. В ходе съезда переизбраны руководящие органы партии, председателем Либерально-демократической партии переизбран Гайдукевич Сергей Васильевич, который участвовал во всех президентских кампаниях в Беларуси.

Как заявил в ходе работы съезда Гайдукевич-младший, "партия заявила о своем кандидате в президенты, о выдвижении максимального количества кандидатов в депутаты местных советов. Я убежден, что их будет больше, чем в любой другой партии".

Он также подчеркнул, что ЛДПБ "готова ко всем выборам, когда бы они ни состоялись".

Один из опытнейших белорусских политиков, основатель и бессменный руководитель ЛДПБ 63-летний Сергей Гайдукевич участвовал во всех президентских кампаниях. Он возглавляет партию с 1995 года. Более пяти лет назад в политику пришел его сын — Олег Гайдукевич, который впоследствии стал первым замом председателя ЛДПБ. До этого он возглавлял Фрунзенский РУВД Минска.