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Лукашенко в интервью “Россия 24” признался в любви к РФ и ее языку

14.08.2017 11:29 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко во время интервью российскому телеканалу “Россия 24” многократно признался в любви к РФ, а также раскритиковал белорусский язык.

Белорусский президент выказал неудовлетворенность тем, что российско-белорусские отношения начали откатываться назад, причем, по мнению Лукашенко, надо не допустить дальнейшего отката, а двигаться вперед.

Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через международные пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам на границе под Брестом… В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться”, - отметил он в интервью программе “Формула власти”, вышедшем в эфир 13 августа.

Лукашенко также в очередной раз высказался по поводу белорусского языка, отметив, что даже если бы хотел всегда на нем говорить - не смог бы, так как в мове не всегда можно найти нужные для разговора слова.

Русский язык сегодня — это добро для нас. Я часто об этом говорю, что белорусский язык относительно молодой. Ведь во многих вопросах, темах, особенно в терминологии (физика, химия, математика и др.), у нас просто нет соответствующих понятий в белорусском языке”, - заявил Лукашенко, чем уже вызвал шквал критики в социальных сетях, ведь президент позволил себе говорить за всю нацию, заявив также, что душа большинства белорусов - в русском языке.

Те, кто критикуют сегодня русский язык, они, возможно, и не противники его, а просто таким образом хотят поднять белорусский язык до уровня русского языка”, - полагает президент.

Отметим, что в этом году Беларусь отмечает 500-летие белорусского книгопечатания. Сам же белорусский язык молодым назвать трудно: его использовали в ВКЛ в качестве официального языка с 14 века, а белорусские народные диалекты использовались с древнейших времен. Кроме того, в Беларуси существуют полностью белорусскоязычные школы, программа которых ведется на белорусском языке и для физики, и для географии, и для всех остальных предметов.

Напомним также, что Александром Лукашенко 9 января был подписан указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Россия ответила на него приказом директора ФСБ Александра Бортникова от 29 декабря 2016 года, согласно которому была введена пограничная зона в трех российских областях. Белорусский президент во время одной из пресс-конференции был крайне возмущен реакцией РФ, заявив, что его указ о безвизовом въезде в России политизировали. Однако во время интервью российскому телеканалу риторика Александра Лукашенко изменилась.

 
 
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Александр Лукашенко во время интервью российскому телеканалу “Россия 24” многократно признался в любви к РФ, а также раскритиковал белорусский язык.

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