Новый виток скандала: США могут ограничить передвижения дипломатов РФ

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Американские власти могут ограничить перемещения российских дипломатов в США, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".



© Sputnik Сергей Гунеев Путин "сократил" дипмиссию США на 755 человек

Такое решение может быть принято в ответ на намерение Москвы сократить персонал американской миссии до 455 человек. Именно столько сотрудников работают в российских диппредставительствах в США. 755 человек – дипломатов и технических работников – должны прекратить свою деятельность в России.

В качестве ответной меры Вашингтон может скорректировать периметр перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств. Сейчас они могут отъезжать от места работы на 25 миль (40 километров). Этот периметр может быть сокращен в два раза – до 10-15 миль (16-24 километра).

Кроме того, по данным осведомленного источника, Вашингтон планирует ввести процедуру нотификации. Она предполагает, что все работники российских дипмиссий, прежде чем отъезжать дальше установленного американскими властями расстояния, должны будут за три рабочих дня проинформировать о своих намерениях государственный департамент. До сих пор извещать госдеп о дальних поездках за три дня должны были лишь дипломатические работники среднего и младшего звена. На советников и дипломатов более высокого звена эта норма в настоящее время не распространяется.

Если Вашингтон пойдет на эти шаги, Россия ответит зеркально и "без особого промедления", заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Россия в случае таких ограничений будет отвечать зеркально и без особого промедления. Решение будет принимать политическое руководство страны, есть разные способы реагирования, но в данном случае, скорее всего, будут такие ответные меры", – цитирует Климова агентство РИА Новости .

По его словам, сокращения числа дипработников США в России были приняты в ответ на "демарш Вашингтона" по высылке российских дипломатических сотрудников из США. Таким образом, подчеркнул Климов, "ситуация вышла в ноль". Новые шаги, о которых пишет пресса, можно рассматривать как "новый виток напряженности и явно недружественным шагом", считает сенатор.

По словам Климова, было бы неправильно создавать разные условия для работы дипперсонала США в России и российского в США.

Ранее в прессе также появлялась информация, что США в ответ намерены потребовать от России закрыть одно из российских консульств в Соединенных Штатах. Официальная мотивировка та же – добиться паритета. В настоящее время в США работают четыре генконсульства: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а в России – только три американских: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.