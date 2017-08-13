Премьеры стран ЕАЭС согласовали взаимное признание водительских прав

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Поручение, связанное со взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза подписали в понедельник в Астане премьер-министры стран – членов Евразийского экономического сообщества, сообщило РИА Новости .

В понедельник в Астане проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС с участием глав правительств пяти государств – Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России, а также председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Участников встречи утром принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, затем состоялись заседания межправсовета – сначала в узком, а затем в расширенном формате. Были обсуждены 13 вопросов.

"В узком кругу мы обсудили проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров. Нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, не допускающая вовлечения товаров в нелегальный оборот", – цитирует слова Кобякова пресс-служба белорусского правительства.

В ходе своего выступления Кобяков акцентировал внимание на том, что ЕАЭС необходима эффективная система противодействия схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. По его словам, Беларусь, заявляя о готовности выполнять все взятые на себя союзнические обязательства, ожидает такого же ответственного подхода и от других сторон.

По итогам заседаний межправсовета было подписано поручение о ходе работы над проектом соглашения по механизму прослеживаемости товаров, а также поручение, связанное с подготовкой основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС.

"При этом считаем, что реализуемые уже сегодня IT-проекты, например, в области маркировки и прослеживаемости товаров, не являются исчерпывающими. С учетом быстро меняющихся реалий они будут прирастать новыми инициативами", – сказал Кобяков, демонстрируя приверженность Беларуси работе, направленной на реализацию цифровой повестки союза.

Белорусский премьер также рассказал о согласованном всеми сторонами едином реестре препятствий. На следующем заседании Евразийского межправительственного совета планируется обсудить дорожную карту по устранению ограничений во взаимной торговле.

На заседании также обсуждался проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС.

"Вопрос крайне чувствительный, но интересы людей должны быть максимально защищены, с учетом, безусловно, финансовых возможностей наших государств", – прокомментировал важность этого документа глава белорусского правительства.

Этот документ позволит гражданам стран-участниц союза работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на родине.

Кроме того, главы правительств обсудили формирования единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики, а также ряд других вопросов.

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре 2017 года в Ереване.