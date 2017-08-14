ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси: венесуэльцы сами могут справится со своими трудностями

14.08.2017 20:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Венесуэльский народ самостоятельно может справится со своими трудностями без вмешательства извне, заявили в министерстве иностранных дел Беларуси.

МИД Беларуси: венесуэльцы сами могут справится со своими трудностями
© AP/ Andrew Harnik, File
Трамп готов вторгнуться в Венесуэлу, ответ Минобороны – это экстремизм

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп не исключил военной операции с целью венесуэльской проблемы. По его словам, у США есть много вариантов для установления демократии в латиноамериканской стране, включая военный в случае необходимости. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

"Убеждены, что венесуэльский народ способен самостоятельно справиться с возникающими трудностями и урегулировать ситуацию демократическим путем без вмешательств извне, особенно если речь идет о применении военной силы", — говорится в заявлении МИД Беларуси, опубликованном на сайте ведомства.

Белорусские дипломаты подчеркнули, что с сопереживанием и обеспокоенностью следят за событиями в Венесуэле.

"Мы неоднократно заявляли, что все проблемные вопросы и спорные ситуации в венесуэльском обществе, как и в любой другой стране, следует решать только путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции", — подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Минск, согласно заявлению МИД, всегда выступал и выступает за разрешение людых конфликтом только мирным путем и в соответствии с принципами Устава ООН.

Ранее Минобороны Венесуэлы заявило, что вооруженные силы страны готовы предпринять любые меры для защиты своего государства.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента Венесуэлы и членов КА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси уверены, что совершенно любой конфликт можно решить исключительно мирным путем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Премьеры стран ЕАЭС согласовали взаимное признание водительских прав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика