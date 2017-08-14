МИД Беларуси: венесуэльцы сами могут справится со своими трудностями

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Венесуэльский народ самостоятельно может справится со своими трудностями без вмешательства извне, заявили в министерстве иностранных дел Беларуси.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп не исключил военной операции с целью венесуэльской проблемы. По его словам, у США есть много вариантов для установления демократии в латиноамериканской стране, включая военный в случае необходимости. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

"Убеждены, что венесуэльский народ способен самостоятельно справиться с возникающими трудностями и урегулировать ситуацию демократическим путем без вмешательств извне, особенно если речь идет о применении военной силы", — говорится в заявлении МИД Беларуси, опубликованном на сайте ведомства.

Белорусские дипломаты подчеркнули, что с сопереживанием и обеспокоенностью следят за событиями в Венесуэле.

"Мы неоднократно заявляли, что все проблемные вопросы и спорные ситуации в венесуэльском обществе, как и в любой другой стране, следует решать только путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции", — подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Минск, согласно заявлению МИД, всегда выступал и выступает за разрешение людых конфликтом только мирным путем и в соответствии с принципами Устава ООН.

Ранее Минобороны Венесуэлы заявило, что вооруженные силы страны готовы предпринять любые меры для защиты своего государства.

После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает Мадуро диктатором. США также ввели санкции против президента Венесуэлы и членов КА.