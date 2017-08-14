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Ситуация на грани: Ким Чен Ын привел войска в "готовность номер один"

15.08.2017 08:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал войскам быть готовыми по его приказу в любой момент нанести удар, передает РИА Новости.

Глава КНДР в ходе знакомства с планами по пуску ракет в направлении Гуама отметил, что для того, чтобы избежать вооруженного конфликта, США "должны сделать правильный выбор".

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове", — сказал Ким Чен Ын.

КНДР продолжает ракетные испытания под предлогом защиты от США и союзников, несмотря на санкции Совбеза ООН. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало об изучении северокорейскими военными нанесения ракетного удара по базам США на острове Гуам.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил КНДР ответным ударом в случае реальной угрозы.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал войскам быть готовыми по его приказу в любой момент нанести удар, передает РИА Новости. Глава КНДР...

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