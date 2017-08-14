МИНСК, 15 авг — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал войскам быть готовыми по его приказу в любой момент нанести удар, передает РИА Новости .

Глава КНДР в ходе знакомства с планами по пуску ракет в направлении Гуама отметил, что для того, чтобы избежать вооруженного конфликта, США "должны сделать правильный выбор".

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове", — сказал Ким Чен Ын.

КНДР продолжает ракетные испытания под предлогом защиты от США и союзников, несмотря на санкции Совбеза ООН. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало об изучении северокорейскими военными нанесения ракетного удара по базам США на острове Гуам.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил КНДР ответным ударом в случае реальной угрозы.